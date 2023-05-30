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30 мая, 12:00

Маск в Пекине сравнил США и Китай с сиамскими близнецами

Глава МИД Китая Цинь Ган провёл встречу с Илоном Маском в Пекине

<p>Цинь Ган с Илоном Маском в Пекине. Обложка © <a href="https://www.fmprc.gov.cn/wjbzhd/202305/t20230530_11085996.shtml" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт </a>МИД КНР</p>

Цинь Ган с Илоном Маском в Пекине. Обложка © Сайт МИД КНР

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган в Пекине встретился с американским миллиардером Илоном Маском, сообщает пресс-служба МИД КНР.

"30 мая министр иностранных дел Китая Цинь Ган встретился с генеральным директором компании Tesla Илоном Маском", — говорится в сообщении ведомства.

В ходе встречи глава МИД КНР отметил, что стабильные китайско-американские отношения выгодны всему миру. В свою очередь Маск выступил за дальнейшее расширение бизнеса в Китае, так как интересы Вашингтона и Пекина "переплелись, как сиамские близнецы, которые неотделимы друг от друга".

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Ранее Лайф сообщал, что компания Маска Neuralink начнёт вживлять чипы в людей для работы с компьютером без рук. Миллиардер известил о том, что все необходимые меры предосторожности уже были приняты ранее при установке устройства животным.

Наталья Исакова
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