Маск в Пекине сравнил США и Китай с сиамскими близнецами
Глава МИД Китая Цинь Ган провёл встречу с Илоном Маском в Пекине
Цинь Ган с Илоном Маском в Пекине. Обложка © Сайт МИД КНР
Министр иностранных дел Китая Цинь Ган в Пекине встретился с американским миллиардером Илоном Маском, сообщает пресс-служба МИД КНР.
"30 мая министр иностранных дел Китая Цинь Ган встретился с генеральным директором компании Tesla Илоном Маском", — говорится в сообщении ведомства.
В ходе встречи глава МИД КНР отметил, что стабильные китайско-американские отношения выгодны всему миру. В свою очередь Маск выступил за дальнейшее расширение бизнеса в Китае, так как интересы Вашингтона и Пекина "переплелись, как сиамские близнецы, которые неотделимы друг от друга".
Ранее Лайф сообщал, что компания Маска Neuralink начнёт вживлять чипы в людей для работы с компьютером без рук. Миллиардер известил о том, что все необходимые меры предосторожности уже были приняты ранее при установке устройства животным.