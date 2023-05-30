Маск в Пекине сравнил США и Китай с сиамскими близнецами

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган в Пекине встретился с американским миллиардером Илоном Маском, сообщает пресс-служба МИД КНР.

"30 мая министр иностранных дел Китая Цинь Ган встретился с генеральным директором компании Tesla Илоном Маском", — говорится в сообщении ведомства.

В ходе встречи глава МИД КНР отметил, что стабильные китайско-американские отношения выгодны всему миру. В свою очередь Маск выступил за дальнейшее расширение бизнеса в Китае, так как интересы Вашингтона и Пекина "переплелись, как сиамские близнецы, которые неотделимы друг от друга".