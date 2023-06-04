Китайский военный корабль чуть не столкнулся с эсминцем США в Тайваньском проливе
Global News: Корабль КНР едва не столкнулся с эсминцем США в Тайваньском проливе
В Тайваньском проливе чуть не столкнулись китайский военный корабль и эсминец ВМС США. Соответствующее видео публикует канадский телеканал Global News.
На записи, сделанной с борта канадского корабля, участвующего в учениях в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе, видно, что китайский военный корабль на большой скорости сближается с эсминцем USS Chung-Hoon и проносится мимо на расстоянии менее 150 метров. Кораблю США ничего не оставалось, как сбавить скорость и изменить курс.
Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что конфликт в Тайваньском проливе стал бы катастрофой. Он отметил, что такой конфликт "не является ни неминуемым, ни неизбежным".
Кадр видео YouTube / Global News