Китайский военный корабль чуть не столкнулся с эсминцем США в Тайваньском проливе

На записи, сделанной с борта канадского корабля, участвующего в учениях в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе, видно, что китайский военный корабль на большой скорости сближается с эсминцем USS Chung-Hoon и проносится мимо на расстоянии менее 150 метров. Кораблю США ничего не оставалось, как сбавить скорость и изменить курс.