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4 июня, 01:21

Китайский военный корабль чуть не столкнулся с эсминцем США в Тайваньском проливе

Global News: Корабль КНР едва не столкнулся с эсминцем США в Тайваньском проливе

В Тайваньском проливе чуть не столкнулись китайский военный корабль и эсминец ВМС США. Соответствующее видео публикует канадский телеканал Global News.

На записи, сделанной с борта канадского корабля, участвующего в учениях в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе, видно, что китайский военный корабль на большой скорости сближается с эсминцем USS Chung-Hoon и проносится мимо на расстоянии менее 150 метров. Кораблю США ничего не оставалось, как сбавить скорость и изменить курс.

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Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что конфликт в Тайваньском проливе стал бы катастрофой. Он отметил, что такой конфликт "не является ни неминуемым, ни неизбежным".

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Кадр видео YouTube / Global News

Лариса Сафронова
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