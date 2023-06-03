Шеф Пентагона Остин: Конфликт в Тайваньском проливе стал бы катастрофой

Конфликт в Тайваньском проливе в случае его развязывания стал бы настоящей катастрофой, Вашингтон настроен на сохранение мира в регионе. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности "Шангри-Ла диалог".

"Не стоит заблуждаться, конфликт в Тайваньском проливе стал бы катастрофой. Так что мы нацелены на сохранение мира и стабильности в Тайваньском проливе", — отметил Остин.