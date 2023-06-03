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3 июня, 03:20

Шеф Пентагона Остин: Конфликт в Тайваньском проливе стал бы катастрофой

Конфликт в Тайваньском проливе в случае его развязывания стал бы настоящей катастрофой, Вашингтон настроен на сохранение мира в регионе. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности "Шангри-Ла диалог".

"Не стоит заблуждаться, конфликт в Тайваньском проливе стал бы катастрофой. Так что мы нацелены на сохранение мира и стабильности в Тайваньском проливе", — отметил Остин.

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Глава американского военного ведомства отметил, что такой конфликт "не является ни неминуемым, ни неизбежным". При этом он указал, что количество стран, нацеленных на сохранение мира и стабильности в регионе, продолжает расти.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил возможность участия Североатлантического альянса в конфликте вокруг Тайваня. По словам генсека, гарантия коллективной безопасности распространяется только на страны блока. В МИД КНР, в свою очередь, недавно заявили, что хотят мирного воссоединения с Тайванем, но не исключают иных методов. На это Пекин толкают действия сепаратистов, которые направлены на независимость острова, отметили в китайском дипведомстве.

Обложка ©

Flickr / West Point

Юлия Коновалова
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