Байден дважды пригрозил Китаю ответом на шаги против Тайваня

Президент США Джо Байден пригрозил Китаю ответом в случае "односторонних шагов" в отношении Тайваня. На пресс-конференции по итогам саммита "Большой семёрки" (G7) в Хиросиме он заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать "способность Тайбэя защищать себя".

"И есть чёткое понимание среди большинства наших союзников, что, если Китай будет действовать в одностороннем порядке, будет ответ… будет ответ", — сказал Байден.