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21 мая, 12:33

Байден дважды пригрозил Китаю ответом на шаги против Тайваня

Байден пригрозил Пекину ответом в случае односторонних шагов в отношении Тайваня

Президент США Джо Байден пригрозил Китаю ответом в случае "односторонних шагов" в отношении Тайваня. На пресс-конференции по итогам саммита "Большой семёрки" (G7) в Хиросиме он заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать "способность Тайбэя защищать себя".

"И есть чёткое понимание среди большинства наших союзников, что, если Китай будет действовать в одностороннем порядке, будет ответ… будет ответ", — сказал Байден.

США готовятся вооружить Тайвань по украинской схеме

США готовятся вооружить Тайвань по украинской схеме

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил возможность участия Североатлантического альянса в конфликте вокруг Тайваня. По его словам, гарантия коллективной безопасности распространяется только на страны блока. В МИД КНР в свою очередь недавно заявили, что хотят мирного воссоединения с Тайванем, но не исключают иных методов. На это Пекин толкают действия сепаратистов, которые направлены на независимость острова, отметили в китайском дипведомстве.

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ТАСС / AP / Evan Vucci

Никита Никонов
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