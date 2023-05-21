Байден дважды пригрозил Китаю ответом на шаги против Тайваня
Байден пригрозил Пекину ответом в случае односторонних шагов в отношении Тайваня
Президент США Джо Байден пригрозил Китаю ответом в случае "односторонних шагов" в отношении Тайваня. На пресс-конференции по итогам саммита "Большой семёрки" (G7) в Хиросиме он заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать "способность Тайбэя защищать себя".
"И есть чёткое понимание среди большинства наших союзников, что, если Китай будет действовать в одностороннем порядке, будет ответ… будет ответ", — сказал Байден.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил возможность участия Североатлантического альянса в конфликте вокруг Тайваня. По его словам, гарантия коллективной безопасности распространяется только на страны блока. В МИД КНР в свою очередь недавно заявили, что хотят мирного воссоединения с Тайванем, но не исключают иных методов. На это Пекин толкают действия сепаратистов, которые направлены на независимость острова, отметили в китайском дипведомстве.
ТАСС / AP / Evan Vucci