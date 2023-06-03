Российские средства ПВО сбили украинские самолёт Су-27 и вертолёт Ми-8 в ДНР
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили самолёт Су-27 и вертолёт Ми-8 ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Коптево Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-27 Воздушных сил Украины", — сказал Конашенков на брифинге.
Представитель Минобороны добавил, что в районе села Раздоловка был сбит украинский Ми-8.
Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили гаубицу Д-30 и САУ "Акация" на Херсонском направлении. Также российские войска поразили живую силу противника. В результате удара было ликвидировано пять украинских военных, ещё трое получили ранения различной степени тяжести.
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