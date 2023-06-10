Появилось видео эвакуации детей, выживавших в джунглях Колумбии 40 дней

Министерство обороны Колумбии опубликовало кадры эвакуации детей, найденных в джунглях спустя 40 дней после крушения самолёта. Из-за плохой видимости и особенностей местности их пришлось поднимать на борт вертолёта по лебёдке, спущенной на специально оборудованную для этого площадку.

Эвакуация найденных детей в Колумбии. Видео © Twitter / Mindefensa

"[Пилоты] следуют в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре, чтобы доставить детей в муниципальную больницу, где продолжится лечение, уже начатое медицинской бригадой", — говорится в опубликованном сообщении.

Пассажирский самолёт Cessna 206, летевший из муниципалитета Солано в город Сан-Хосе-дель-Гуавьяре, потерпел крушение 1 мая. На борту находились два пилота, четверо несовершеннолетних в возрасте 13, 9, 4 лет и 11 месяцев, а также их мать. Впоследствии были обнаружены тела взрослых, а для поиска детей привлекли военных и местных жителей.