Появилось видео эвакуации детей, выживавших в джунглях Колумбии 40 дней
Найденных в Колумбии детей с упавшего самолёта эвакуировали вертолётом
Найденные дети с военными. Обложка © Министерство обороны Колумбии
Министерство обороны Колумбии опубликовало кадры эвакуации детей, найденных в джунглях спустя 40 дней после крушения самолёта. Из-за плохой видимости и особенностей местности их пришлось поднимать на борт вертолёта по лебёдке, спущенной на специально оборудованную для этого площадку.
Эвакуация найденных детей в Колумбии. Видео © Twitter / Mindefensa
"[Пилоты] следуют в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре, чтобы доставить детей в муниципальную больницу, где продолжится лечение, уже начатое медицинской бригадой", — говорится в опубликованном сообщении.
Пассажирский самолёт Cessna 206, летевший из муниципалитета Солано в город Сан-Хосе-дель-Гуавьяре, потерпел крушение 1 мая. На борту находились два пилота, четверо несовершеннолетних в возрасте 13, 9, 4 лет и 11 месяцев, а также их мать. Впоследствии были обнаружены тела взрослых, а для поиска детей привлекли военных и местных жителей.
Сегодня, спустя 40 дней после крушения, президент республики Густаво Петро сообщил, что дети найдены живыми. Политик назвал это "радостью для всей страны". Состояние несовершеннолетних уточняется, известно, что они обезвожены и искусаны насекомыми.