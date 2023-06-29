13-летняя воспитанница детдома пропала во время отдыха в лагере в Красноярске

В Красноярске из детского оздоровительного лагеря пропала 13-летняя школьница Екатерина Сурыкина, сообщает УМВД России по региону. Девочка отдыхала в "Гренаде" на окраине Красноярска, в посёлке Базаиха.

Екатерина Сурыкина. Фото © VK / Поиск пропавших детей — Красноярск волонтёры.

Об исчезновении ребёнка директор детского лагеря заявил 28 июня вечером. По версии сотрудников "Гренады", 13-летняя школьница самовольно ушла с территории лагеря и назад не вернулась. Её пропажу заметили около 16:00 и после самостоятельных поисков обратились к правоохранителям.

Катя воспитывается в красноярском детдоме, выглядит на два-три года старше своих лет и плохо ориентируется в городе. В момент исчезновения она была одета в чёрные джинсы и белую футболку-оверсайз. В лагере говорят, что девочка-подросток вела себя положительно и по собственному желанию осталась на вторую смену.

Пропавшую в настоящее время ищут сотрудники полиции и волонтёры. Ориентировки на Катю разосланы всем наружным нарядам Красноярска. По факту случившегося уже начата доследственная проверка, сообщает ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Всем, кто обладает какой-либо информацией об обстоятельствах исчезновения разыскиваемой и её возможном местонахождении, просьба сообщить по телефону 8 (391) 227-06-45 или 112. Анонимность гарантируется.