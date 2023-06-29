На Урале опекунша призналась, что несколько месяцев прятала тело мальчика, найденное в сумке
В Екатеринбурге опекун шестилетнего мальчика призналась, что спрятала его тело
Опекун недавно найденного мёртвым в Екатеринбурге шестилетнего мальчика Виктория Н. Фото © Telegram / SHOT
Опекун пропавшего и недавно найденного мёртвым в Екатеринбурге шестилетнего мальчика Виктория Н. призналась, что прятала тело ребёнка на протяжении нескольких месяцев. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Поиски тела шестилетнего мальчика в Екатеринбурге. Видео © VK / СРОО ДПСО "ПРОРЫВ" Свердловская область, Telegram / SHOT
Тело мальчика опекунша спрятала в спортивную сумку, которую отнесла к гаражам. По словам женщины, мальчик умер якобы в результате несчастного случая. Интересно, что искать его начали только три дня назад. Всё это время опекунша скрывала факт его пропажи и выкладывала в соцсети старые фото ребёнка. В понедельник, 26 июня, опекун пришла в полицию и заявила, что ребёнок сбежал и якобы он уже делал так раньше.
Кроме того, выяснилось, что от неё ранее сбежал другой воспитанник, обвинив женщину в издевательствах, в том числе и над шестилетним мальчиком. Указывается, что в прошлом ребёнка поставили на учёт психиатра.
Всего в семье было шесть детей — трое своих и трое под опекой. Виктория воспитывала их с мужем. Вчера всех несовершеннолетних изъяли и поместили в одно из социальных учреждений.
Напомним, 27 июня сообщалось, что в Екатеринбурге из дома ушёл и пропал шестилетний мальчик. Волонтёры и силовики организовали поиски ребёнка. По данным местных СМИ, у малыша было заболевание, из-за которого он не чувствовал ни жары, ни холода, но при этом был вынослив и мог уйти далеко. Позднее опекуна мальчика задержали по делу о его убийстве. Органы опеки забрали у неё остальных детей. А сегодня, 29 июня, утром в Екатеринбурге на территории гаражного комплекса нашли тело пропавшего шестилетнего мальчика. По данным СК, смерть ребёнка наступила ещё несколько месяцев назад.