Стали известны новые подробности в деле погибшего на Урале шестилетнего мальчика

Опекунша шестилетнего мальчика, которого нашли мёртвым в гаражном комплексе в Екатеринбурге, забрала его документы из детского сада ещё в декабре прошлого года, когда, по оценке экспертов, он и погиб. Об этом рассказала местная жительница, которая знала погибшего ребёнка.

Жительница Екатеринбурга рассказала, что документы погибшего мальчика забрали из детсада ещё в декабре. Видео © Telegram / Zvezdanews

"Хороший мальчик. Жизнерадостный, весёлый очень. Был, наверное, в последний раз в декабре. И мы больше не видели ребёнка вообще", — сказала Анна в интервью телеканалу "Звезда".