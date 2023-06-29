Стали известны новые подробности в деле погибшего на Урале шестилетнего мальчика
Документы погибшего в Екатеринбурге мальчика забрали из детсада ещё зимой
Опекунша шестилетнего мальчика, которого нашли мёртвым в гаражном комплексе в Екатеринбурге, забрала его документы из детского сада ещё в декабре прошлого года, когда, по оценке экспертов, он и погиб. Об этом рассказала местная жительница, которая знала погибшего ребёнка.
Жительница Екатеринбурга рассказала, что документы погибшего мальчика забрали из детсада ещё в декабре. Видео © Telegram / Zvezdanews
"Хороший мальчик. Жизнерадостный, весёлый очень. Был, наверное, в последний раз в декабре. И мы больше не видели ребёнка вообще", — сказала Анна в интервью телеканалу "Звезда".
Также, по словам женщины, иногда на теле мальчика были видны синяки, однако тот всегда говорил, что якобы сам упал.
Напомним, 27 июня сообщалось, что в Екатеринбурге ушёл из дома и пропал шестилетний ребёнок. Волонтёры и силовики начали его поиски. Местные журналисты утверждали, что у малыша было заболевание, из-за которого он якобы не чувствовал ни холода, ни жары, но при этом был вынослив и мог уйти далеко. Тело мальчика нашли 29 июня на территории гаражного комплекса. По делу об убийстве задержана опекунша мальчика. На допросе женщина заявила, что считает это несправедливым. Тем временем уголовное наказание грозит соцработникам, которые полгода "не замечали" пропажу мальчика.
Telegram / Zvezdanews