Опекунша, месяцами прятавшая тело ребёнка на Урале, считает своё задержание несправедливым
В Екатеринбурге опекун погибшего ребёнка назвала задержание несправедливым
Опекун шестилетнего мальчика, недавно найденного мёртвым в Екатеринбурге, считает своё задержание несправедливым. Кадры допроса женщины публикует пресс-служба регионального СУ СК РФ.
Допрос опекуна погибшего в Екатеринбурге ребёнка. Видео © t.me / sledcom_sverdlovsk
"Я считаю, что это [задержание] несправедливо", — заявила женщина.
Напомним, 27 июня сообщалось, что в Екатеринбурге из дома ушёл и пропал шестилетний мальчик. Волонтёры и силовики организовали поиски ребёнка. По данным местных СМИ, у малыша было заболевание, из-за которого он не чувствовал ни жары, ни холода, но при этом был вынослив и мог уйти далеко. А 29 июня на территории гаражного комплекса в Екатеринбурге нашли тело пропавшего. По данным СК, смерть ребёнка наступила ещё несколько месяцев назад. Опекуна мальчика задержали по делу о его убийстве. Кроме того, органы опеки забрали у женщины остальных детей.
t.me / sledcom_sverdlovsk