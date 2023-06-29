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29 июня, 07:58

Опекунша, месяцами прятавшая тело ребёнка на Урале, считает своё задержание несправедливым

В Екатеринбурге опекун погибшего ребёнка назвала задержание несправедливым

Опекун шестилетнего мальчика, недавно найденного мёртвым в Екатеринбурге, считает своё задержание несправедливым. Кадры допроса женщины публикует пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Допрос опекуна погибшего в Екатеринбурге ребёнка. Видео © t.me / sledcom_sverdlovsk

"Я считаю, что это [задержание] несправедливо", — заявила женщина.

На Урале опекунша призналась, что несколько месяцев прятала тело мальчика, найденное в сумке

На Урале опекунша призналась, что несколько месяцев прятала тело мальчика, найденное в сумке

Напомним, 27 июня сообщалось, что в Екатеринбурге из дома ушёл и пропал шестилетний мальчик. Волонтёры и силовики организовали поиски ребёнка. По данным местных СМИ, у малыша было заболевание, из-за которого он не чувствовал ни жары, ни холода, но при этом был вынослив и мог уйти далеко. А 29 июня на территории гаражного комплекса в Екатеринбурге нашли тело пропавшего. По данным СК, смерть ребёнка наступила ещё несколько месяцев назад. Опекуна мальчика задержали по делу о его убийстве. Кроме того, органы опеки забрали у женщины остальных детей.

Обложка ©

t.me / sledcom_sverdlovsk

Иван Косицын
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