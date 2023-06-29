Опекунша, месяцами прятавшая тело ребёнка на Урале, считает своё задержание несправедливым

Напомним, 27 июня сообщалось, что в Екатеринбурге из дома ушёл и пропал шестилетний мальчик. Волонтёры и силовики организовали поиски ребёнка. По данным местных СМИ, у малыша было заболевание, из-за которого он не чувствовал ни жары, ни холода, но при этом был вынослив и мог уйти далеко. А 29 июня на территории гаражного комплекса в Екатеринбурге нашли тело пропавшего. По данным СК, смерть ребёнка наступила ещё несколько месяцев назад. Опекуна мальчика задержали по делу о его убийстве. Кроме того, органы опеки забрали у женщины остальных детей.