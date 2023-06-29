Стало известно о просьбе прятавшей тело мальчика на Урале опекунши к опеке

Органы опеки должны были ещё 5 июня проверить семью шестилетнего мальчика, тело которого нашли сегодня утром в Екатеринбурге. Как пишет ЕАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах, именно такая дата стояла в патронаже, однако опекунша попросила перенести проверку.