Стало известно о просьбе прятавшей тело мальчика на Урале опекунши к опеке
ЕАН: Опека должна была 5 июня проверить семью погибшего в Екатеринбурге мальчика
Опекунша, скрывавшая гибель мальчика в Екатеринбурге. Обложка © Личная страница в соцсети
Органы опеки должны были ещё 5 июня проверить семью шестилетнего мальчика, тело которого нашли сегодня утром в Екатеринбурге. Как пишет ЕАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах, именно такая дата стояла в патронаже, однако опекунша попросила перенести проверку.
По словам собеседника агентства, органы опеки должны были прийти к семье 26–27 июня. Именно в эти дни опекунша ребёнка забила тревогу и заявила, что он якобы сбежал из дома.
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Напомним, 27 июня сообщалось, что в Екатеринбурге ушёл из дома и пропал шестилетний мальчик. Волонтёры и силовики начали поиски ребёнка. По информации местных журналистов, у малыша было заболевание, из-за которого он не чувствовал ни холода, ни жары, но при этом был вынослив и мог уйти далеко. Тело пропавшего нашли 29 июня на территории гаражного комплекса. По данным следователей, ребёнок умер ещё несколько месяцев назад. По делу об убийстве задержана опекунша мальчика. Органы опеки забрали у женщины остальных детей. На допросе она заявила, что считает своё задержание несправедливым.