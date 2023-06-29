Соцработники полгода не замечали пропажу мальчика, тело которого опекунша выкинула на свалку в сумке
Соцработники полгода не замечали отсутствия погибшего в Екатеринбурге мальчика
Место обнаружения тела погибшего в Екатеринбурге мальчика. Кадр из видео VK / СРОО ДПСО "ПРОРЫВ"
В Екатеринбурге следователи собираются возбудить уголовное дело против социальной службы, которая полгода "не замечала" отсутствия шестилетнего мальчика, тело которого было найдено 29 июня. Согласно заключению экспертов, ребёнок погиб в районе декабря, сообщает портал 66.RU.
"Мною дано указание о возбуждении уголовного дела по факту возможного должностного преступления со стороны сотрудников органов опеки", — заявил исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по региону Анатолий Надбитов.
Всего в семье было шесть детей — трое своих и трое под опекой. По некоторым данным, в декабре прошлого года семья, в которой воспитывался погибший шестилетний мальчик, сменила место жительства. После этого у детей в том числе сменились и ответственные за них медики. Однако погибшего мальчика после переезда, в отличие от других детей семьи, не поставили на учёт к новому педиатру. Какое-то время он ходил в детский сад. Но последние несколько месяцев его не посещал.
Больше всего вопросов у следствия возникло к органам опеки и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН), которые должны были контролировать мальчика в семье опекунов, проводя проверки минимум один раз в квартал. Правоохранители выясняют, когда соцработники видели мальчика лично в последний раз.
По информации портала, в один из последних визитов проверяющих опекунша уговорила свою подругу подтвердить по телефону, что ребёнок находится у неё в гостях. Сотрудники опеки не стали проверять эту информацию. На 26 июня был запланирован новый визит соцработников в семью. Не исключено, что именно поэтому женщина пришла в полицию и заявила, что ребёнок сбежал.
Напомним, 27 июня сообщалось, что в Екатеринбурге из дома ушёл и пропал шестилетний мальчик. Волонтёры и силовики организовали поиски ребёнка. По данным местных СМИ, у малыша было заболевание, из-за которого он не чувствовал ни жары, ни холода, но при этом был вынослив и мог уйти далеко. А 29 июня на территории гаражного комплекса в Екатеринбурге нашли тело пропавшего. По данным СК, смерть ребёнка наступила ещё несколько месяцев назад. Опекуна мальчика задержали по делу о его убийстве. Кроме того, органы опеки забрали у женщины остальных детей. Опекун на допросе заявила, что считает своё задержание несправедливым.