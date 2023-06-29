Соцработники полгода не замечали пропажу мальчика, тело которого опекунша выкинула на свалку в сумке

В Екатеринбурге следователи собираются возбудить уголовное дело против социальной службы, которая полгода "не замечала" отсутствия шестилетнего мальчика, тело которого было найдено 29 июня. Согласно заключению экспертов, ребёнок погиб в районе декабря, сообщает портал 66.RU.

"Мною дано указание о возбуждении уголовного дела по факту возможного должностного преступления со стороны сотрудников органов опеки", — заявил исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по региону Анатолий Надбитов.

Всего в семье было шесть детей — трое своих и трое под опекой. По некоторым данным, в декабре прошлого года семья, в которой воспитывался погибший шестилетний мальчик, сменила место жительства. После этого у детей в том числе сменились и ответственные за них медики. Однако погибшего мальчика после переезда, в отличие от других детей семьи, не поставили на учёт к новому педиатру. Какое-то время он ходил в детский сад. Но последние несколько месяцев его не посещал.

Больше всего вопросов у следствия возникло к органам опеки и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН), которые должны были контролировать мальчика в семье опекунов, проводя проверки минимум один раз в квартал. Правоохранители выясняют, когда соцработники видели мальчика лично в последний раз.