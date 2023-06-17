В Самаре во время соревнований на Волге утонул спортсмен

В Самаре на соревнованиях по триатлону погиб 37-летний житель Екатеринбурга. Он прыгнул с баржи в Волгу и пропал, позже его нашли мёртвым, сообщили в региональном главке Следственного управления на транспорте.

"По предварительным данным, утром 17 июня 2023 года с баржи, расположенной на реке Волге напротив Первомайского спуска, при проведении соревнований по триатлону в воду нырнул спортсмен и пропал", — указали в ведомстве.

Предварительной причиной смерти спортсмена назвали утопление. Назначено несколько экспертиз.