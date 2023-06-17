Пятеро подростков попали в тягун и чуть не погибли близ Таганрога
В Таганроге спасли пятерых подростков, которых на сапах унесло в открытое море
В Таганрогском заливе спасли пятерых подростков, которых на сапах унесло в море. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ростовской области, ЧП произошло днём 17 июня на центральном пляже Таганрога.
Спасение детей в Таганроге. Видео © t.me / mchs_rostov
В ведомстве указали, что компания подростков в возрасте 12–16 лет каталась на сапах, родители были поблизости на берегу.
"Сотрудники МЧС предупреждали отдыхающих об ухудшении погоды: ветре и высокой волне. Несмотря на предостережения, ребята вышли на воду и попали в тягун, довольно частое явление в этих водах", — отметили в региональном главке МЧС.
На помощь пришли сотрудники экстренных служб. Указывается, что детей унесло на километр в открытое море. Спасатели благополучно доставили их на берег. Медицинская помощь несовершеннолетним не понадобилась.
Кроме того, помощь была оказана семье с двумя детьми, которые передвигались на моторной лодке. У плавсредства заглох двигатель, поэтому судно с людьми пришлось отбуксировать к берегу.
Ранее Лайф писал, что в Северной Осетии спасли 15 пассажиров маршрутки, которую смыло в кювет во время ливня. Также был эвакуирован водитель транспортного средства. При этом одна пассажирка погибла.
t.me / mchs_rostov