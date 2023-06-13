Регион

Уведомления отключены

13 июня, 17:29

В Северной Осетии маршрутку с пассажирами смыло с дороги

В Северной Осетии эвакуировали 15 пассажиров маршрутки, которую смыло в кювет

В Северной Осетии спасли 15 пассажиров маршрутки, которую смыло в кювет во время ливня. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС по республике. Ведомство опубликовало видео с места происшествия.

В Северной Осетии эвакуировали 15 пассажиров маршрутки, которую смыло в кювет. Видео © Telegram / ГУ МЧС России по РСО-Алания

"Пожарные и спасатели эвакуировали 15 пассажиров, двое из которых дети, и водителя маршрутки, попавшей в водяной плен на трассе между сёлами Батако и Зильги. Во время сильного дождя микроавтобус, двигавшийся по маршруту Владикавказ – Моздок, смыло в кювет и перевернуло", — отметили в ГУ МЧС.

Пассажиры смогли выбраться из микроавтобуса, однако добраться до дорожного полотна не получалось из-за сильного потока воды. Одна из пассажирок погибла. В республиканской прокуратуре заявили, что организовали проверку.

Молния убила 26-летнюю туристку в горах Адыгеи

Молния убила 26-летнюю туристку в горах Адыгеи

Ранее во Владивостоке объявили режим ЧС из-за погрузившего город под воду тайфуна. Менее чем за сутки в столице Приморья выпало 106 миллиметров осадков.

Обложка ©

Telegram / ГУ МЧС России по РСО-Алания

Никита Осипов
  • Новости
  • Происшествия
  • Северная Осетия — Алания, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров