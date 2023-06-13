В Северной Осетии маршрутку с пассажирами смыло с дороги

В Северной Осетии спасли 15 пассажиров маршрутки, которую смыло в кювет во время ливня. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС по республике. Ведомство опубликовало видео с места происшествия.

В Северной Осетии эвакуировали 15 пассажиров маршрутки, которую смыло в кювет. Видео © Telegram / ГУ МЧС России по РСО-Алания

"Пожарные и спасатели эвакуировали 15 пассажиров, двое из которых дети, и водителя маршрутки, попавшей в водяной плен на трассе между сёлами Батако и Зильги. Во время сильного дождя микроавтобус, двигавшийся по маршруту Владикавказ – Моздок, смыло в кювет и перевернуло", — отметили в ГУ МЧС.

Пассажиры смогли выбраться из микроавтобуса, однако добраться до дорожного полотна не получалось из-за сильного потока воды. Одна из пассажирок погибла. В республиканской прокуратуре заявили, что организовали проверку.