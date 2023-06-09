Во Владивостоке объявлен режим ЧС из-за погрузившего город под воду тайфуна
Мэрия Владивостока объявила режим ЧС из-за мощных ливней
Режим чрезвычайной ситуации ввели во Владивостоке из-за сильных ливней, которые обрушились на город 8 июня. Менее чем за 24 часа в столице Приморья выпало 106 миллиметров осадков при месячной норме в 104 миллиметра. По данным синоптиков, суточный объём осадков во Владивостоке побил рекорд 30-летней давности.
На дорогах образовывались подтопления, местами сошёл грунт, повреждёнными оказались тротуары, повалены несколько деревьев. Зафиксированы жалобы на протечки кровли в жилых домах, отключалось электричество.
Дороги Владивостока из-за рекордных осадков превратились в реки. Видео © Телеграм-канал NEWS.VL
"Во Владивостоке в результате обрушившегося 8 и 9 июня циклона, который принёс значительные разрушения, введён режим чрезвычайной ситуации. Решение было принято на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям", — сообщили в пятницу в мэрии Владивостока.
Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Воронеже обвалилась подпорная стена у Каменного моста. Сначала затопило часть Левобережного района, но впоследствии залило и другие районы города. А в горах Дагестана из-за сильнейших ливней на дороги сошло несколько селей.
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