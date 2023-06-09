Во Владивостоке объявлен режим ЧС из-за погрузившего город под воду тайфуна

Режим чрезвычайной ситуации ввели во Владивостоке из-за сильных ливней, которые обрушились на город 8 июня. Менее чем за 24 часа в столице Приморья выпало 106 миллиметров осадков при месячной норме в 104 миллиметра. По данным синоптиков, суточный объём осадков во Владивостоке побил рекорд 30-летней давности.

На дорогах образовывались подтопления, местами сошёл грунт, повреждёнными оказались тротуары, повалены несколько деревьев. Зафиксированы жалобы на протечки кровли в жилых домах, отключалось электричество.

Дороги Владивостока из-за рекордных осадков превратились в реки. Видео © Телеграм-канал NEWS.VL