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9 июня, 08:15

Во Владивостоке объявлен режим ЧС из-за погрузившего город под воду тайфуна

Мэрия Владивостока объявила режим ЧС из-за мощных ливней

Режим чрезвычайной ситуации ввели во Владивостоке из-за сильных ливней, которые обрушились на город 8 июня. Менее чем за 24 часа в столице Приморья выпало 106 миллиметров осадков при месячной норме в 104 миллиметра. По данным синоптиков, суточный объём осадков во Владивостоке побил рекорд 30-летней давности.

На дорогах образовывались подтопления, местами сошёл грунт, повреждёнными оказались тротуары, повалены несколько деревьев. Зафиксированы жалобы на протечки кровли в жилых домах, отключалось электричество.

Дороги Владивостока из-за рекордных осадков превратились в реки. Видео © Телеграм-канал NEWS.VL

"Во Владивостоке в результате обрушившегося 8 и 9 июня циклона, который принёс значительные разрушения, введён режим чрезвычайной ситуации. Решение было принято на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям", сообщили в пятницу в мэрии Владивостока.

Как в аквариуме: Жители Владивостока показали улицы затопленного ливнем города

Как в аквариуме: Жители Владивостока показали улицы затопленного ливнем города

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Воронеже обвалилась подпорная стена у Каменного моста. Сначала затопило часть Левобережного района, но впоследствии залило и другие районы города. А в горах Дагестана из-за сильнейших ливней на дороги сошло несколько селей.

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Телеграм-канал NEWS.VL

Марина Калегина
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