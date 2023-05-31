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31 мая, 16:35

В горах Дагестана из-за сильнейших ливней на дороги сошло несколько селей

В нескольких районах Дагестана сильнейшие осадки спровоцировали схождение селей. В результате перекрыто несколько участков дорог, сообщили в пресс-службе ГКУ "Дагестанавтодор".

В горах Дагестана из-за сильнейших ливней на дороги сошло несколько селей. Видео © Telegram / Mash

"В Гумбетовском районе на автодороге республиканского значения Хасавюрт — Тлох в результате проливного дождя с градом сошли селевые потоки. На нескольких участках наблюдается вынос селевых масс на проезжую часть", — говорится в сообщении.

Аналогичная ситуация в Унцукульском и Лакском районах. Там селевые потоки сошли на несколько участков автодорог республиканского значения Буйнакск — Гимры — Чирката, а также Мамраш — Ташкапур — Араканский мост. Дорожники уже перебросили туда технику. Об открытии дорог сообщат дополнительно.

  • Последствия схода селей в Дагестане. Фото © Telegram / ГКУ "Дагестанавтодор"
    Последствия схода селей в Дагестане. Фото © Telegram / ГКУ "Дагестанавтодор"
  • Последствия схода селей в Дагестане. Фото © Telegram / ГКУ "Дагестанавтодор"
    Последствия схода селей в Дагестане. Фото © Telegram / ГКУ "Дагестанавтодор"
  • Последствия схода селей в Дагестане. Фото © Telegram / ГКУ "Дагестанавтодор"
    Последствия схода селей в Дагестане. Фото © Telegram / ГКУ "Дагестанавтодор"

Последствия схода селей в Дагестане. Фото © Telegram / ГКУ "Дагестанавтодор"

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Ранее Лайф сообщал, что в Дагестане сотрудники МЧС спасли собаку с островка на бурной реке. Животное доставили на берег и передали работникам ветеринарной службы. Выяснилось, что собака провела на этом островке около месяца.

Обложка ©

Telegram / ГКУ "Дагестанавтодор"

Наталья Исакова
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