В нескольких районах Дагестана сильнейшие осадки спровоцировали схождение селей. В результате перекрыто несколько участков дорог, сообщили в пресс-службе ГКУ "Дагестанавтодор".

В горах Дагестана из-за сильнейших ливней на дороги сошло несколько селей. Видео © Telegram / Mash

"В Гумбетовском районе на автодороге республиканского значения Хасавюрт — Тлох в результате проливного дождя с градом сошли селевые потоки. На нескольких участках наблюдается вынос селевых масс на проезжую часть", — говорится в сообщении.

Аналогичная ситуация в Унцукульском и Лакском районах. Там селевые потоки сошли на несколько участков автодорог республиканского значения Буйнакск — Гимры — Чирката, а также Мамраш — Ташкапур — Араканский мост. Дорожники уже перебросили туда технику. Об открытии дорог сообщат дополнительно.





