В Дагестане собаку-робинзона спасли с "необитаемого острова"

В селе Чирката Республики Дагестан сотрудники МЧС провели успешную операцию по спасению собаки, которая около месяца не могла самостоятельно выбраться с островка реки. Об этом сообщили в главном управлении ведомства по республике.

В Дагестане спасли собаку, которая не могла выбраться с островка на реке. Видео © Telegram / ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана

"Жители села позвонили в пожарную часть № 45 с просьбой спасти собаку, жалостное скуление которой было еле слышно из-за шума потока реки. Любопытная дворняга оказалась на островке реки Андийское Койсу в 45 метрах от берега, а обратно выбраться не смогла", — рассказали в МЧС.

Спасатели эвакуировали животное с помощью верёвок и карабинов. Они действовали быстро, поскольку уровень воды в реке поднимался. Собаку доставили на берег и передали работникам ветеринарной службы. Выяснилось, что животное провело на этом островке около месяца. Собака ослабла и была истощена. Сейчас ей ничего не угрожает.