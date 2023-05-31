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31 мая, 14:39

В Дагестане собаку-робинзона спасли с "необитаемого острова"

В Дагестане сотрудники МЧС спасли собаку с островка на бурной реке

<p>В Дагестане сотрудники МЧС спасли собаку. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/mchsdagestan" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана</a></p>

В Дагестане сотрудники МЧС спасли собаку. Фото © Telegram / ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана

В селе Чирката Республики Дагестан сотрудники МЧС провели успешную операцию по спасению собаки, которая около месяца не могла самостоятельно выбраться с островка реки. Об этом сообщили в главном управлении ведомства по республике.

В Дагестане спасли собаку, которая не могла выбраться с островка на реке. Видео © Telegram / ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана

"Жители села позвонили в пожарную часть № 45 с просьбой спасти собаку, жалостное скуление которой было еле слышно из-за шума потока реки. Любопытная дворняга оказалась на островке реки Андийское Койсу в 45 метрах от берега, а обратно выбраться не смогла", — рассказали в МЧС.

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Спасатели эвакуировали животное с помощью верёвок и карабинов. Они действовали быстро, поскольку уровень воды в реке поднимался. Собаку доставили на берег и передали работникам ветеринарной службы. Выяснилось, что животное провело на этом островке около месяца. Собака ослабла и была истощена. Сейчас ей ничего не угрожает.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Липецке сотрудники Росгвардии спасли собаку, которая упала в канализационный люк.

Илья Суриков
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