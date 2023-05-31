Спасённый леопард Leo 260M обрёл новый дом в Уссурийском заповеднике

Леопард Leo 260M, которого спасли сотрудники "Земли леопарда" в июле 2022 года, вернулся в дикую природу. Его выпустили в Уссурийский заповедник, в котором леопарды исчезли свыше 50 лет назад, рассказали в пресс-службе дирекции заповедника "Земля леопардов".

Леопарда Leo 260M выпустили в Уссурийский заповедник. Видео © t.me / "Земля леопарда" — дирекция заповедников

"Leo 260M был спасён сотрудниками "Земли леопарда" в июле 2022 года. В Центре реабилитации он получил помощь и лечение, освоил навыки охоты на крупную добычу, сдав все экзамены на "отлично". В том числе благодаря вам, друзья! Остался по-настоящему диким", — сообщили в пресс-службе заповедника.

Так ведущие зоологи РФ из Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН приняли решение, что спасённый самец может вновь жить на воле. Leo 260M — это третий леопард, которого выпустили на этой территории. Кроме него в заповеднике живёт молодой самец Leo 270M и самка Leo 284F.

Выпуск Leo 260M происходил "мягким способом" через специальный вольер. Сейчас зоологи следят за судьбами леопардов с помощью спутниковых ошейников и фотоловушек. Как подчеркнули в дирекции "Земли леопарда", это первый в мире случай успешной реабилитации и реинтродукции этого редкого подвида хищников.