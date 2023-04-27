В Приморье впервые сняли на видео редчайшего "пушистика"

В приморском заповеднике "Земля леопарда" впервые попало в объектив видеоловушки животное, внесённое в Красную книгу, — амурский горал. Кадры опубликованы на страницах парка в соцсетях.

Амурский горал на территории "Земли леопарда". Видео © Telegram / Земля леопарда

"На "Земле леопарда" впервые сняли на видео редчайшего амурского горала! Только посмотрите на этого пушистика", — отметили там.

Как рассказала сотрудница отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Дарья Максимова, впервые учёные зафиксировали появление амурского горала в парке в 2017 году с помощью фотоловушек. А в 2022-м удалось визуально наблюдать группу этих животных с козлёнком.

Теперь на видео попал одинокий горал, прогуливающийся по каменистому склону. Животное очень пушистое, у него длинный хвост и изогнутые рога. Специалисты считают, что это взрослая самка возрастом около 4–5 лет. Гору, на которой она прогулялась, называют Олений утёс. Учёный Гордей Бромлей, один из первых исследователей природы Приморского края, отмечал, что раньше она называлась Иман, что в переводе означает "козёл" или "горал". Экспедиция 1978 года выявила там только косвенные следы этого копытного.