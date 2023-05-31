В Ростове-на-Дону запретили массовые мероприятия в непогоду после ЧП с трибунами

После несчастного случая с трибунами в Ростове-на-Дону ввели запрет на проведение массовых мероприятий в непогоду, сообщил мэр города Алексей Логвиненко.

"Во все подведомственные учреждения направлены уведомления о недопустимости проведения массовых мероприятий при опасных метеорологических явлениях. Будет организовано информирование родителей о недопустимости нахождения детей без присмотра взрослых — родителей или инструкторов — на открытых спортивных площадках", — написал он в телеграм-канале.