В Ростове-на-Дону запретили массовые мероприятия в непогоду после ЧП с трибунами
После несчастного случая с трибунами в Ростове-на-Дону ввели запрет на проведение массовых мероприятий в непогоду, сообщил мэр города Алексей Логвиненко.
"Во все подведомственные учреждения направлены уведомления о недопустимости проведения массовых мероприятий при опасных метеорологических явлениях. Будет организовано информирование родителей о недопустимости нахождения детей без присмотра взрослых — родителей или инструкторов — на открытых спортивных площадках", — написал он в телеграм-канале.
Кроме того, из-за непогоды все праздничные мероприятия, посвящённые Международному дню защиты детей, будут перенесены в закрытые помещения. А фестиваль спорта и массовые гуляния в парках состоятся, когда в Ростове-на-Дону установится солнечная погода, резюмировал Логвиненко.
Напомним, 30 мая во время детского футбольного матча в Ростове-на-Дону из-за сильного ветра обрушилась трибуна. В результате погибла женщина. По последним данным, число пострадавших выросло до 36 человек. Также ранее сообщалось, что трое детей находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.
Telegram / Ростовский Следком