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31 мая, 13:04

В Ростове-на-Дону запретили массовые мероприятия в непогоду после ЧП с трибунами

После несчастного случая с трибунами в Ростове-на-Дону ввели запрет на проведение массовых мероприятий в непогоду, сообщил мэр города Алексей Логвиненко.

"Во все подведомственные учреждения направлены уведомления о недопустимости проведения массовых мероприятий при опасных метеорологических явлениях. Будет организовано информирование родителей о недопустимости нахождения детей без присмотра взрослых — родителей или инструкторов — на открытых спортивных площадках", — написал он в телеграм-канале.

Кроме того, из-за непогоды все праздничные мероприятия, посвящённые Международному дню защиты детей, будут перенесены в закрытые помещения. А фестиваль спорта и массовые гуляния в парках состоятся, когда в Ростове-на-Дону установится солнечная погода, резюмировал Логвиненко.

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"Было очень страшно": Шестиклассник рассказал, как чудом спасся при обрушении трибуны в Ростове

Напомним, 30 мая во время детского футбольного матча в Ростове-на-Дону из-за сильного ветра обрушилась трибуна. В результате погибла женщина. По последним данным, число пострадавших выросло до 36 человек. Также ранее сообщалось, что трое детей находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.

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Telegram / Ростовский Следком

Наталья Исакова
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