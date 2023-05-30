Трое детей находятся в реанимации в тяжёлом состоянии после ЧП в Ростове-на-Дону

Трое детей, которые получили травмы при обрушении трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону, в данный момент находятся в реанимации. Как пишет ТАСС со ссылкой на дежурного администратора городской больницы № 20, одному из них сейчас делают операцию.

"Трое пострадавших детей находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжёлое. Двое детей доставлены в реанимацию после проведённых операций. Состояние одного ребёнка остаётся тяжёлым, операция продолжается", — сообщил собеседник агентства.

Ещё 11 детей находятся в состоянии средней степени тяжести. Четверых пострадавших отпустили домой, где они будут проходить амбулаторное лечение.