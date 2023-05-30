В Ростове штормовым ветром сдуло трибуну: Семеро детей пострадало, одна женщина погибла
Трибуна обрушилась в Ростове-на-Дону, погибла женщина, 7 детей пострадало
Трибуна обрушилась на Гребном канале в Ростове-на-Дону. Фото © ГУ МЧС России по Ростовской области
В Ростове-на-Дону обрушилась трибуна на Гребном канале. В результате один человек погиб и семеро пострадало. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
"В 16:25 мск поступило сообщение, что на территории Гребного канала произошло обрушение трибуны, в результате чего пострадали восемь человек — семеро детей и одна женщина (взрослая)", — рассказали в ведомстве.
Позже стало известно, что пострадавшая женщина скончалась. Детей же доставляют в больницу для обследования.
Трибуна обрушилась на Гребном канале в Ростове-на-Дону. Фото © ГУ МЧС России по Ростовской области
Как уточняет телеграм-канал "Новости Ростова-на-Дону", трибуну сдуло штормовым ветром. В этот момент на гребном канале занимались ученики школы олимпийского резерва.
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