В Ростове штормовым ветром сдуло трибуну: Семеро детей пострадало, одна женщина погибла

В Ростове-на-Дону обрушилась трибуна на Гребном канале. В результате один человек погиб и семеро пострадало. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

"В 16:25 мск поступило сообщение, что на территории Гребного канала произошло обрушение трибуны, в результате чего пострадали восемь человек — семеро детей и одна женщина (взрослая)", — рассказали в ведомстве.

Позже стало известно, что пострадавшая женщина скончалась. Детей же доставляют в больницу для обследования.

Трибуна обрушилась на Гребном канале в Ростове-на-Дону. Фото © ГУ МЧС России по Ростовской области