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30 мая, 14:13

В Ростове штормовым ветром сдуло трибуну: Семеро детей пострадало, одна женщина погибла

Трибуна обрушилась в Ростове-на-Дону, погибла женщина, 7 детей пострадало

<p>Трибуна обрушилась на Гребном канале в Ростове-на-Дону. Фото © ГУ МЧС России по Ростовской области</p>

Трибуна обрушилась на Гребном канале в Ростове-на-Дону. Фото © ГУ МЧС России по Ростовской области

В Ростове-на-Дону обрушилась трибуна на Гребном канале. В результате один человек погиб и семеро пострадало. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

"В 16:25 мск поступило сообщение, что на территории Гребного канала произошло обрушение трибуны, в результате чего пострадали восемь человек — семеро детей и одна женщина (взрослая)", — рассказали в ведомстве.

Позже стало известно, что пострадавшая женщина скончалась. Детей же доставляют в больницу для обследования.

Трибуна обрушилась на Гребном канале в Ростове-на-Дону. Фото © ГУ МЧС России по Ростовской области

Трибуна обрушилась на Гребном канале в Ростове-на-Дону. Фото © ГУ МЧС России по Ростовской области

Как уточняет телеграм-канал "Новости Ростова-на-Дону", трибуну сдуло штормовым ветром. В этот момент на гребном канале занимались ученики школы олимпийского резерва.

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Александра Вишнякова
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