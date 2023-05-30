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30 мая, 17:35

Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 26 человек

Голубев: При обрушении трибуны в Ростове-на-Дону пострадало 26 человек

<p>Губернатор Ростовской области Василий Голубев приехал к пострадавшим в результате обрушения трибуны. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/golubev_vu/624?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Василий Голубев</a></p>

Губернатор Ростовской области Василий Голубев приехал к пострадавшим в результате обрушения трибуны. Обложка © Telegram / Василий Голубев

При обрушении трибуны в Ростове-на-Дону пострадало 26 человек. Об этом сообщил губернатор области Василий Голубев. Он посетил 20-ю горбольницу, куда госпитализировали этих людей.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев приехал к пострадавшим в результате обрушения трибуны. Видео © Telegram / Василий Голубев

"Всего на данный момент известно о 26 пострадавших, 15 из которых — дети. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь", — подчеркнул глава региона.

По словам Голубева, в больнице 13 ребят и двое взрослых. Одного ребёнка, как отметил он, оперируют.

МЧС показало видео с места обрушения трибуны в Ростове во время футбольного матча

МЧС показало видео с места обрушения трибуны в Ростове во время футбольного матча

Напомним, в Ростове-на-Дону на гребном канале из-за сильного ветра обрушилась трибуна. Инцидент произошёл во время футбольного матча. В городе действует штормовое предупреждение. Погибла женщина.

Никита Осипов
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