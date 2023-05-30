Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 26 человек

При обрушении трибуны в Ростове-на-Дону пострадало 26 человек. Об этом сообщил губернатор области Василий Голубев. Он посетил 20-ю горбольницу, куда госпитализировали этих людей.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев приехал к пострадавшим в результате обрушения трибуны. Видео © Telegram / Василий Голубев

"Всего на данный момент известно о 26 пострадавших, 15 из которых — дети. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь", — подчеркнул глава региона.

По словам Голубева, в больнице 13 ребят и двое взрослых. Одного ребёнка, как отметил он, оперируют.