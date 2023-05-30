Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 26 человек
Голубев: При обрушении трибуны в Ростове-на-Дону пострадало 26 человек
Губернатор Ростовской области Василий Голубев приехал к пострадавшим в результате обрушения трибуны. Обложка © Telegram / Василий Голубев
При обрушении трибуны в Ростове-на-Дону пострадало 26 человек. Об этом сообщил губернатор области Василий Голубев. Он посетил 20-ю горбольницу, куда госпитализировали этих людей.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев приехал к пострадавшим в результате обрушения трибуны. Видео © Telegram / Василий Голубев
"Всего на данный момент известно о 26 пострадавших, 15 из которых — дети. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь", — подчеркнул глава региона.
По словам Голубева, в больнице 13 ребят и двое взрослых. Одного ребёнка, как отметил он, оперируют.
Напомним, в Ростове-на-Дону на гребном канале из-за сильного ветра обрушилась трибуна. Инцидент произошёл во время футбольного матча. В городе действует штормовое предупреждение. Погибла женщина.