МЧС показало видео с места обрушения трибуны в Ростове во время футбольного матча

Количество пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до восьми, один человек погиб. Как уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области, инцидент произошёл во время футбольного матча.

"Во время футбольного матча на Гребном канале в Ростове обрушилась трибуна. В результате ЧП погибла женщина, восемь человек пострадали (из них семеро — дети). Дети для обследования госпитализированы в лечебное учреждение", — говорится в сообщении ведомства.

Также в МЧС показали видео с места трагедии.

Место обрушения трибуны в Ростове-на-Дону во время футбольного матча. Видео © ГУ МЧС по Ростовской области