МЧС показало видео с места обрушения трибуны в Ростове во время футбольного матча
Число пострадавших при обрушении трибун в Ростове-на-Дону увеличилось до восьми
Количество пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до восьми, один человек погиб. Как уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области, инцидент произошёл во время футбольного матча.
"Во время футбольного матча на Гребном канале в Ростове обрушилась трибуна. В результате ЧП погибла женщина, восемь человек пострадали (из них семеро — дети). Дети для обследования госпитализированы в лечебное учреждение", — говорится в сообщении ведомства.
Также в МЧС показали видео с места трагедии.
Место обрушения трибуны в Ростове-на-Дону во время футбольного матча. Видео © ГУ МЧС по Ростовской области
Напомним, в Ростове-на-Дону обрушилась трибуна на Гребном канале — её сдуло сильным ветром. В городе действует штормовое предупреждение. 31 мая и 1 июня ливни, гроза, град и ветер в регионе сохранятся.
ГУ МЧС по Ростовской области