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30 мая, 14:49

МЧС показало видео с места обрушения трибуны в Ростове во время футбольного матча

Число пострадавших при обрушении трибун в Ростове-на-Дону увеличилось до восьми

Количество пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до восьми, один человек погиб. Как уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области, инцидент произошёл во время футбольного матча.

"Во время футбольного матча на Гребном канале в Ростове обрушилась трибуна. В результате ЧП погибла женщина, восемь человек пострадали (из них семеро — дети). Дети для обследования госпитализированы в лечебное учреждение", говорится в сообщении ведомства.

Также в МЧС показали видео с места трагедии.

Место обрушения трибуны в Ростове-на-Дону во время футбольного матча. Видео © ГУ МЧС по Ростовской области

Напомним, в Ростове-на-Дону обрушилась трибуна на Гребном канале — её сдуло сильным ветром. В городе действует штормовое предупреждение. 31 мая и 1 июня ливни, гроза, град и ветер в регионе сохранятся.

Обложка ©

ГУ МЧС по Ростовской области

Александра Вишнякова
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