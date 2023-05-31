"Было очень страшно": Шестиклассник рассказал, как чудом спасся при обрушении трибуны в Ростове

Шестикласснику чудом удалось спастись при обрушении трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону. В беседе с kp.ru он признался, что в последний момент смог спрыгнуть с конструкции.

Родительница мальчика также рассказала, что сильно перепугалась за судьбу ребёнка, но тот не растерялся во время инцидента. По её словам, на стадионе шёл турнир памяти заслуженного тренера СССР Владимира Гаврилова между командами Ростова и Батайска. Во время футбольного матча пошёл дождь, и все отправились на трибуны, чтобы спрятаться под навесом.

"Тут поднялся ураган, и сначала перевернуло батайскую трибуну, потом нашу. Я стоял на ней. Помню, что мы просто летим. Я успел спрыгнуть, а все упали, многих крышей накрыло. Очень страшно было", — признался шестиклассник.