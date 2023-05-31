Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 36 человек
Голубев: При обрушении трибуны в Ростове-на-Дону пострадало 36 человек
Число пострадавших при обрушении трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону выросло до 36. Об этом рассказал губернатор региона Василий Голубев.
"Сейчас, после того как [это] случилось, ещё в разных местах обратились [к медикам] — в Батайске в том числе. Всего порядка 36 человек", — сказал глава области журналистам.
По словам Голубева, мальчик, который находился в тяжёлом состоянии, сейчас стабилен.
Напомним, накануне на Гребном канале в Ростове-на-Дону из-за сильного ветра обрушилась трибуна. В городе действует штормовое предупреждение. Ранее была информация, что в результате происшествия погибла женщина, 26 человек пострадали. Также сообщалось, что трое детей находятся в реанимации в тяжёлом состоянии после ЧП.
LIFE