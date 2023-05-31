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31 мая, 07:10

Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 36 человек

Голубев: При обрушении трибуны в Ростове-на-Дону пострадало 36 человек

Число пострадавших при обрушении трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону выросло до 36. Об этом рассказал губернатор региона Василий Голубев.

"Сейчас, после того как [это] случилось, ещё в разных местах обратились [к медикам] — в Батайске в том числе. Всего порядка 36 человек", — сказал глава области журналистам.

По словам Голубева, мальчик, который находился в тяжёлом состоянии, сейчас стабилен.

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Напомним, накануне на Гребном канале в Ростове-на-Дону из-за сильного ветра обрушилась трибуна. В городе действует штормовое предупреждение. Ранее была информация, что в результате происшествия погибла женщина, 26 человек пострадали. Также сообщалось, что трое детей находятся в реанимации в тяжёлом состоянии после ЧП.

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LIFE

Иван Косицын
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