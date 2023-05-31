Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 36 человек

Число пострадавших при обрушении трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону выросло до 36. Об этом рассказал губернатор региона Василий Голубев.

"Сейчас, после того как [это] случилось, ещё в разных местах обратились [к медикам] — в Батайске в том числе. Всего порядка 36 человек", — сказал глава области журналистам.

По словам Голубева, мальчик, который находился в тяжёлом состоянии, сейчас стабилен.