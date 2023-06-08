Как в аквариуме: Жители Владивостока показали улицы затопленного ливнем города
Владивосток затопило из-за мощных ливней, затруднено городское движение
Во Владивостоке сразу несколько районов города оказались затоплены из-за мощных ливней. Видео разгула стихии опубликованы в группе "Инцидент Владивосток" в VK.
Владивосток затопило из-за ливня. Видео © VK / "Инцидент Владивосток"
На кадрах видно, что припаркованные машины сносит потоками воды и "прибивает" к деревьям и ограждениям. Водители стараются ехать медленнее, но всё равно с трудом преодолевают водные преграды. Прохожие вынуждены передвигаться по улицам чуть не вплавь, оказываясь по пояс в воде. Один из горожан рассказывает на видео, как автобус застрял в водной ловушке.
"Затопило автобус, вон там стоит. Люди по пояс в воде выходят из него. Тут полиция приехала, будут, видимо, трассу перекрывать", — рассказал мужчина.
А посетители одного из кафе почувствовали себя словно в аквариуме, снимая на телефоны, как вода поднялась прямо до окон заведения. Накануне синоптики предупреждали о надвигающейся стихии. Её пик придётся на 9-10 июня: ожидаются осадки в количестве до 50 мм за 12 часов, а порывы ветра достигнут 23 метров в секунду.
Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Воронеже обвалилась подпорная стена у Каменного моста. Сначала затопило часть Левобережного района, но впоследствии залило и другие районы города.