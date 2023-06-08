Как в аквариуме: Жители Владивостока показали улицы затопленного ливнем города

Во Владивостоке сразу несколько районов города оказались затоплены из-за мощных ливней. Видео разгула стихии опубликованы в группе "Инцидент Владивосток" в VK.

Владивосток затопило из-за ливня. Видео © VK / "Инцидент Владивосток"

На кадрах видно, что припаркованные машины сносит потоками воды и "прибивает" к деревьям и ограждениям. Водители стараются ехать медленнее, но всё равно с трудом преодолевают водные преграды. Прохожие вынуждены передвигаться по улицам чуть не вплавь, оказываясь по пояс в воде. Один из горожан рассказывает на видео, как автобус застрял в водной ловушке.

"Затопило автобус, вон там стоит. Люди по пояс в воде выходят из него. Тут полиция приехала, будут, видимо, трассу перекрывать", — рассказал мужчина.

А посетители одного из кафе почувствовали себя словно в аквариуме, снимая на телефоны, как вода поднялась прямо до окон заведения. Накануне синоптики предупреждали о надвигающейся стихии. Её пик придётся на 9-10 июня: ожидаются осадки в количестве до 50 мм за 12 часов, а порывы ветра достигнут 23 метров в секунду.