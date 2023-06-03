В Воронеже из-за мощного ливня обвалилась подпорная стена Каменного моста

Из-за непогоды в Воронеже в субботу обвалилась подпорная стена у Каменного моста. О происшествии рассказал телеканал "Вести Воронеж" со ссылкой на сообщения очевидцев в соцсетях.

Рухнувшая подпорная стена Каменного моста в Воронеже. Фото © Telegram / Мой и твой Воронеж

В Воронеже идёт мощный ливень с резкими порывами ветра. Сначала затопило часть Левобережного района, но впоследствии залило и другие части города. Движение машин сильно затруднено.

Сообщается, что на улице Новосибирской чуть не упал столб с проводами. Спецслужбы уже прибыли на место.