Облачно, осадки в виде фекалий: В Америке прошёл дождь с запахом канализации

В городе Бернсвилл в штате Миннесота прошёл необычный дождь — из фекалий. О жалобах местных жителей сообщил CBS News.

По их словам, с неба 12 мая лилась жидкость, которая была похожа на содержимое канализации, и вонь от неё была такая же. Неизвестно, откуда были такие осадки, но длились они недолго. По мнению некоторых жителей, это связано с самолётами, которые пролетают над городом, начиная заход на посадку. Одна женщина рассказала, что стояла на улице в очереди за кофе, когда что-то похожее на фекалии стало падать на её машину маленькими каплями.

"Запах был настолько сильным, что женщина, подавшая мне кофе, заметила, как сильно он пахнет. Я имею в виду, что сегодня утром у моего кота было что-то похожее, так что сегодня у меня было много фекалий", — рассказала она.

Американка считает, что этот поток был следствием поломки на пролетающем мимо самолёте United Airlines, следовавшем в Денвер. Воздушное судно якобы опустошило контейнер биотуалета в воздухе, но при этом авиакомпания комментировать инцидент не стала. Новости и об этом дошли до конгрессмена Анджи Крейг, которая направила официальный запрос в Федеральное авиационное управление.

"До меня дошли дерьмовые новости… Рассказывают о "дожде из фекалий", который падал на автомобили моих избирателей в Бернсвилле. Я доберусь до правды, чтобы гарантировать здоровье и безопасность местных жителей", — написала она в "Твиттере".