Град размером с шарики для пинг-понга навёл шуму на Кубани и в Адыгее и надвигается на Крым

Сильнейший град размером с шарики для пинг-понга обрушился на Краснодарский край и Адыгею. Повреждены больше 30 домов, несколько машин, также известно об одном пострадавшем. SHOT опубликовал кадры от очевидцев разгула стихии.

Сильнее всего пострадал Майкопский район — там с неба сыпались льдины размером с перепелиное яйцо. Некоторые жители рискуют остаться без ранних овощей — стихия не пощадила уже высаженные в грунт растения. Сейчас грозовой фронт надвигается на Крым. По данным местного МЧС, ливни с градом ожидаются на полуострове в ближайшие два дня, объявлено штормовое предупреждение. Есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности.