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24 мая, 08:46

Град размером с шарики для пинг-понга навёл шуму на Кубани и в Адыгее и надвигается на Крым

SHOT опубликовал видео града размером с теннисный мячик, который обрушился на юг России

Сильнейший град размером с шарики для пинг-понга обрушился на Краснодарский край и Адыгею. Повреждены больше 30 домов, несколько машин, также известно об одном пострадавшем. SHOT опубликовал кадры от очевидцев разгула стихии.

Сильнейший град на юге России повредил машины, дома и оставил фермеров без урожая. Видео © SHOT

Сильнее всего пострадал Майкопский район — там с неба сыпались льдины размером с перепелиное яйцо. Некоторые жители рискуют остаться без ранних овощей — стихия не пощадила уже высаженные в грунт растения. Сейчас грозовой фронт надвигается на Крым. По данным местного МЧС, ливни с градом ожидаются на полуострове в ближайшие два дня, объявлено штормовое предупреждение. Есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности.

Известно как минимум об одном пострадавшем от мощного града на Кубани. Фото © SHOT

Известно как минимум об одном пострадавшем от мощного града на Кубани. Фото © SHOT

Ранее россияне признались, что работают эффективнее в солнечную погоду. При этом опрос показал, что погодные изменения влияют на работоспособность 37% россиян.

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SHOT

Марина Калегина
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