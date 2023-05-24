Град размером с шарики для пинг-понга навёл шуму на Кубани и в Адыгее и надвигается на Крым
SHOT опубликовал видео града размером с теннисный мячик, который обрушился на юг России
Сильнейший град размером с шарики для пинг-понга обрушился на Краснодарский край и Адыгею. Повреждены больше 30 домов, несколько машин, также известно об одном пострадавшем. SHOT опубликовал кадры от очевидцев разгула стихии.
Сильнейший град на юге России повредил машины, дома и оставил фермеров без урожая. Видео © SHOT
Сильнее всего пострадал Майкопский район — там с неба сыпались льдины размером с перепелиное яйцо. Некоторые жители рискуют остаться без ранних овощей — стихия не пощадила уже высаженные в грунт растения. Сейчас грозовой фронт надвигается на Крым. По данным местного МЧС, ливни с градом ожидаются на полуострове в ближайшие два дня, объявлено штормовое предупреждение. Есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности.
Известно как минимум об одном пострадавшем от мощного града на Кубани. Фото © SHOT
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