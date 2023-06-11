Молния убила 26-летнюю туристку в горах Адыгеи

В Майкопском районе Адыгеи в результате удара молнии погибла 26-летняя туристка из Новороссийска, сообщает пресс-служба регионального главка СКР.

Место гибели туристки. Фото ГСУ СК РФ по Адыгее

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла 10 июня, когда тургруппа из 38 человек находилась в районе Абадзешского перевала. Погода резко испортилась, начался ливень с грозой. Как итог, молния попала в 26-летнюю девушку, в результате чего та получила электротравму, несовместимую с жизнью.

"В настоящее время проводятся мероприятия по установлению обстоятельств гибели женщины, опрашиваются очевидцы происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.