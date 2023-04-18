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18 апреля, 14:42

В Непале при спуске с Аннапурны погиб десятикратный покоритель Эвереста

<p>Ноэль Ханна. Обложка Instagram (Соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / noelhannaadventure</p>

Ноэль Ханна. Обложка Instagram (Соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / noelhannaadventure

Известный британский альпинист Ноэль Ханна, который десять раз покорял Эверест, погиб после спуска с горы Аннапурны в Непале, сообщает издание U.S. News & World Report.

"Ноэль Ханна поднялся на пик Аннапурны высотой 8091 метр в западном Непале в понедельник и умер ночью в лагере после спуска с вершины", — говорится в сообщении.

В Департаменте туризма Непала журналистам сообщили, что обстоятельства смерти 56-летнего Ханны неизвестны. Там отметили, что в том же районе пропал без вести альпинист из Индии. Пик Аннапурны печально знаменит частыми лавинами. По данным издания, на него взбирались минимум 365 человек, при этом 72 из них погибли.

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А ранее сообщалось, что чемпион мира по фристайлу Кайл Смейн погиб под лавиной в горах Японии. Трагический инцидент произошёл на горнолыжном курорте Хакуба Норикура в префектуре Нагано на высоте 2469 метров.

Наталья Исакова
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