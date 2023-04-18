В Непале при спуске с Аннапурны погиб десятикратный покоритель Эвереста

Известный британский альпинист Ноэль Ханна, который десять раз покорял Эверест, погиб после спуска с горы Аннапурны в Непале, сообщает издание U.S. News & World Report.

"Ноэль Ханна поднялся на пик Аннапурны высотой 8091 метр в западном Непале в понедельник и умер ночью в лагере после спуска с вершины", — говорится в сообщении.

В Департаменте туризма Непала журналистам сообщили, что обстоятельства смерти 56-летнего Ханны неизвестны. Там отметили, что в том же районе пропал без вести альпинист из Индии. Пик Аннапурны печально знаменит частыми лавинами. По данным издания, на него взбирались минимум 365 человек, при этом 72 из них погибли.