Девушка чуть не упала с Крымского моста, пока спасатели снимали мужчину с его верхушки

Пока спасатели занимались сидящим на верхушке Крымского моста мужчиной, в воду чуть не упала девушка. Она вела себя небезопасно, находясь близко к ограждению.

Небезопасное поведение девушки на Крымском мосту. Скриншот © SHOT

К счастью, прохожие вовремя её заметили и не допустили беды. Позже к спасённой подбежали и находившиеся на месте полицейские.