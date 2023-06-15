Девушка чуть не упала с Крымского моста, пока спасатели снимали мужчину с его верхушки
С Крымского моста в Москве чуть не упала девушка
Пока спасатели занимались сидящим на верхушке Крымского моста мужчиной, в воду чуть не упала девушка. Она вела себя небезопасно, находясь близко к ограждению.
Небезопасное поведение девушки на Крымском мосту. Скриншот © SHOT
К счастью, прохожие вовремя её заметили и не допустили беды. Позже к спасённой подбежали и находившиеся на месте полицейские.
Тем временем мужчину успели убедить спуститься с Крымского моста. Впрочем, по возвращении на землю он сразу попытался удрать от спасателей и полиции. Попытка провалилась.
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