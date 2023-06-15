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15 июня, 16:26

Москвич бросился наутёк от полиции после спасения с Крымского моста

Мужчина, спасённый с Крымского моста в Москве, пытался сбежать от полиции

Мужчину сняли с Крымского моста в Москве, после чего он пытался сбежать от полиции. По данным Лайфа, манёвр затейника был недолгим: после непродолжительной погони его настигли стражи порядка.

Москвич бросился наутёк от полиции после спасения с Крымского моста. Видео © LIFE

Мужчина сидел на самой высокой точке опоры моста. На место оперативно прибыли спасатели, а за действом наблюдала толпа очевидцев.

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Как сообщал Лайф, это уже третий подобный случай на Крымском мосту в Москве за неделю. 15 июня мужчина спрыгнул с верхушки сооружения, в течение пяти минут его достали из воды. А 14 июня ЧП закончилось трагедией.

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LIFE

Андрей Бражников
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