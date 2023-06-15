Москвич бросился наутёк от полиции после спасения с Крымского моста
Мужчина, спасённый с Крымского моста в Москве, пытался сбежать от полиции
Мужчину сняли с Крымского моста в Москве, после чего он пытался сбежать от полиции. По данным Лайфа, манёвр затейника был недолгим: после непродолжительной погони его настигли стражи порядка.
Москвич бросился наутёк от полиции после спасения с Крымского моста. Видео © LIFE
Мужчина сидел на самой высокой точке опоры моста. На место оперативно прибыли спасатели, а за действом наблюдала толпа очевидцев.
Как сообщал Лайф, это уже третий подобный случай на Крымском мосту в Москве за неделю. 15 июня мужчина спрыгнул с верхушки сооружения, в течение пяти минут его достали из воды. А 14 июня ЧП закончилось трагедией.
LIFE