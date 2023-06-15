Регион

Уведомления отключены

15 июня, 15:22
4253

Третий за неделю мужчина забрался на верхушку Крымского моста в Москве

В Москве неизвестный мужчина забрался на Крымский мост и грозится спрыгнуть. Как стало известно Лайфу, сейчас с ним беседуют спасатели. Чтобы спустить мужчину вниз, на место пригнали автовышку.

Москвич залез на Крымский мост. Видео © LIFE

Судя по видео, мужчина поднялся на самую высокую точку опоры моста. На месте событий находятся катера, за действом наблюдает толпа очевидцев. Подробности выясняются.

Голый неадекват забрался на алтарь в соборе Святого Петра в Ватикане и расцарапал себя

Голый неадекват забрался на алтарь в соборе Святого Петра в Ватикане и расцарапал себя

Это уже третий подобный случай на Крымском мосту в Москве за неделю. 15 июня мужчина спрыгнул с верхушки сооружения, в течение пяти минут его достали из воды. А 14 июня ЧП закончилось трагедией.

Обложка ©

LIFE

Ирина Фальке
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров