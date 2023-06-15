Третий за неделю мужчина забрался на верхушку Крымского моста в Москве

В Москве неизвестный мужчина забрался на Крымский мост и грозится спрыгнуть. Как стало известно Лайфу, сейчас с ним беседуют спасатели. Чтобы спустить мужчину вниз, на место пригнали автовышку.

Москвич залез на Крымский мост. Видео © LIFE

Судя по видео, мужчина поднялся на самую высокую точку опоры моста. На месте событий находятся катера, за действом наблюдает толпа очевидцев. Подробности выясняются.