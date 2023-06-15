Третий за неделю мужчина забрался на верхушку Крымского моста в Москве
В Москве неизвестный мужчина забрался на Крымский мост и грозится спрыгнуть. Как стало известно Лайфу, сейчас с ним беседуют спасатели. Чтобы спустить мужчину вниз, на место пригнали автовышку.
Москвич залез на Крымский мост. Видео © LIFE
Судя по видео, мужчина поднялся на самую высокую точку опоры моста. На месте событий находятся катера, за действом наблюдает толпа очевидцев. Подробности выясняются.
Это уже третий подобный случай на Крымском мосту в Москве за неделю. 15 июня мужчина спрыгнул с верхушки сооружения, в течение пяти минут его достали из воды. А 14 июня ЧП закончилось трагедией.
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