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15 июня, 06:12

Второй за сутки мужчина упал с Крымского моста в Москву-реку

"360": Ещё один человек упал с Крымского моста в Москве

С Крымского моста в Москве упал ещё один мужчина. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.

По данным издания, всё произошло в ночь на 15 июня, около четырёх часов утра. Упавшего заметили охранники Центрального парка культуры и отдыха имени М. Горького. Они позвонили в экстренные службы и вызвали спасателей. В итоге к месту происшествия на катере прибыли дежурные, которые в течение пяти минут достали мужчину из воды. О его состоянии не сообщается.

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Это уже второй подобный случай за сутки. Вчера ещё один мужчина упал с Крымского моста в Москве. Как уточнял SHOT, по предварительным данным, он не выжил.

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ТАСС / Александр Щербак

Николь Вербер
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