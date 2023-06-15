Второй за сутки мужчина упал с Крымского моста в Москву-реку

С Крымского моста в Москве упал ещё один мужчина. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.

По данным издания, всё произошло в ночь на 15 июня, около четырёх часов утра. Упавшего заметили охранники Центрального парка культуры и отдыха имени М. Горького. Они позвонили в экстренные службы и вызвали спасателей. В итоге к месту происшествия на катере прибыли дежурные, которые в течение пяти минут достали мужчину из воды. О его состоянии не сообщается.