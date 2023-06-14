Неизвестный упал в Москву-реку с Крымского моста
SHOT: Мужчина упал с Крымского моста в Москве и, по предварительным данным, погиб
Неизвестный мужчина упал с Крымского моста в Москве. Как сообщает SHOT, по предварительным данным, он погиб. На месте дежурят катер и водолазы. Ведутся поиски тела.
Крымский мост — висячий мост через Москву-реку, расположен на трассе Садового кольца, соединяет Зубовский бульвар с улицей Крымский Вал. Высота пилонов — более 28 метров.
В августе прошлого года Лайф писал, что девушка погибла, упав в воду с Крымского моста в Москве.
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ТАСС / Валерий Шарифулин