Неизвестный упал в Москву-реку с Крымского моста

Неизвестный мужчина упал с Крымского моста в Москве. Как сообщает SHOT, по предварительным данным, он погиб. На месте дежурят катер и водолазы. Ведутся поиски тела.

Крымский мост — висячий мост через Москву-реку, расположен на трассе Садового кольца, соединяет Зубовский бульвар с улицей Крымский Вал. Высота пилонов — более 28 метров.