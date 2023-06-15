Женщина погибла в рухнувшем на автомобили кране на стройплощадке в Новосибирске

Башенный кран упал на припаркованные автомобили на строительной площадке жилого комплекса в Октябрьском районе Новосибирска, погибла крановщица. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета.

По данным МЧС, всё произошло на улице Владимира Заровного, 28. В результате ЧП повреждено около пяти автомобилей.

"По предварительным данным, утром 15 июня на строительной площадке жилого комплекса в Октябрьском районе произошло обрушение грузоподъёмного крана вместе с крановщицей. В результате полученных травм женщина скончалась на месте", — говорится в телеграм-канале СК по Новосибирской области.

На месте работает следователь. Изымается необходимая документация, отражающая порядок эксплуатации строительной техники.