Женщина погибла в рухнувшем на автомобили кране на стройплощадке в Новосибирске
Кран, упавший на машины в Новосибирске. Обложка © t.me / СУ СК России по Новосибирской области
Башенный кран упал на припаркованные автомобили на строительной площадке жилого комплекса в Октябрьском районе Новосибирска, погибла крановщица. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета.
По данным МЧС, всё произошло на улице Владимира Заровного, 28. В результате ЧП повреждено около пяти автомобилей.
"По предварительным данным, утром 15 июня на строительной площадке жилого комплекса в Октябрьском районе произошло обрушение грузоподъёмного крана вместе с крановщицей. В результате полученных травм женщина скончалась на месте", — говорится в телеграм-канале СК по Новосибирской области.
На месте работает следователь. Изымается необходимая документация, отражающая порядок эксплуатации строительной техники.
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