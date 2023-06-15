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15 июня, 04:59

Женщина погибла в рухнувшем на автомобили кране на стройплощадке в Новосибирске

<p>Кран, упавший на машины в Новосибирске. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/nsksledcom/2839" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК России по Новосибирской области</a></p>

Кран, упавший на машины в Новосибирске. Обложка © t.me / СУ СК России по Новосибирской области

Башенный кран упал на припаркованные автомобили на строительной площадке жилого комплекса в Октябрьском районе Новосибирска, погибла крановщица. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета.

По данным МЧС, всё произошло на улице Владимира Заровного, 28. В результате ЧП повреждено около пяти автомобилей.

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"По предварительным данным, утром 15 июня на строительной площадке жилого комплекса в Октябрьском районе произошло обрушение грузоподъёмного крана вместе с крановщицей. В результате полученных травм женщина скончалась на месте", говорится в телеграм-канале СК по Новосибирской области.

На месте работает следователь. Изымается необходимая документация, отражающая порядок эксплуатации строительной техники.

Ранее Лайф рассказывал, что неизвестный упал в Москву-реку с Крымского моста. Предварительно, мужчина погиб.

Юлия Коновалова
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