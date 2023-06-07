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7 июня, 13:49

В Краснодаре башенный кран "поймал" человека

В Краснодаре мужчина повис на башенном кране над строящейся многоэтажкой

В Краснодаре на одной из стройплощадок мужчина повис на башенном кране. Судя по видео с места ЧП, он зацепился за крюк и был в подвешенном положении более 15 минут.

Мужчина повис на башенном кране в Краснодаре. Видео © Telegram / Kub Mash

По данным Kub Mash, инцидент произошёл на улице Жигуленко. Мужчину заметили строители. Они услышали, как сверху кто-то кричит. Примерно через 15 минут кран опустил "груз" на крышу недостроенного здания. Как человек оказался подвешенным в таком положении, выясняется.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что в Подмосковье мужчина вылез из окна многоэтажки на уровне 15-го этажа и принялся лазить по фасаду, цепляясь за защитный кожух для кондиционера.

Обложка ©

Telegram / Kub Mash

Илья Суриков
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