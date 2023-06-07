В Краснодаре башенный кран "поймал" человека

В Краснодаре на одной из стройплощадок мужчина повис на башенном кране. Судя по видео с места ЧП, он зацепился за крюк и был в подвешенном положении более 15 минут.

Мужчина повис на башенном кране в Краснодаре. Видео © Telegram / Kub Mash

По данным Kub Mash, инцидент произошёл на улице Жигуленко. Мужчину заметили строители. Они услышали, как сверху кто-то кричит. Примерно через 15 минут кран опустил "груз" на крышу недостроенного здания. Как человек оказался подвешенным в таком положении, выясняется.