В Краснодаре башенный кран "поймал" человека
В Краснодаре мужчина повис на башенном кране над строящейся многоэтажкой
В Краснодаре на одной из стройплощадок мужчина повис на башенном кране. Судя по видео с места ЧП, он зацепился за крюк и был в подвешенном положении более 15 минут.
Мужчина повис на башенном кране в Краснодаре. Видео © Telegram / Kub Mash
По данным Kub Mash, инцидент произошёл на улице Жигуленко. Мужчину заметили строители. Они услышали, как сверху кто-то кричит. Примерно через 15 минут кран опустил "груз" на крышу недостроенного здания. Как человек оказался подвешенным в таком положении, выясняется.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Подмосковье мужчина вылез из окна многоэтажки на уровне 15-го этажа и принялся лазить по фасаду, цепляясь за защитный кожух для кондиционера.
Telegram / Kub Mash