В Подмосковье рабочий утонул в чане с пивом

Из чана с пивом в подмосковном Раменском выловили мёртвого рабочего — гражданина Узбекистана, который перед этим свалился в ёмкость. Трагедия случилась 3 июня около 14:00.

Мужчину позвали облагородить территорию у частной пивоварни. Хозяин производства уехал, а когда вернулся, не нашёл садовника. Вскоре к нему прибыл сотрудник, который заявил, что на одном из чанов открыт люк, причём у этой же ёмкости отвёрнут кран, а по полу разлились дрожжи.

В итоге на дне ёмкости объёмом две тысячи литров обнаружили пропавшего. На место вызвали медиков, но было уже слишком поздно. По данным МК, смерть наступила от отравления углекислым газом. Хозяин пивоварни считает, что рабочий хотел отпить пива: открыл кран, и оттуда полились дрожжи. Тогда он решил зачерпнуть напиток сверху, открыл люк, и у него закружилась голова от паров.