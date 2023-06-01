Лайф публикует видео последних минут жизни рабочего, получившего удар током

Видеокамера запечатлела последние минуты жизни рабочего из подмосковной деревни Редино, чей грузовик задел высоковольтные провода стрелой. После происшествия машина загорелась и мужчина в панике пытался самостоятельно её потушить, но получил смертельный удар током.

Последние минуты жизни рабочего в Редино. Видео © t.me / SHOT

На кадрах, размещённых в телеграм-канале SHOT видно, как двое мужчин находятся неподалёку от загоревшегося грузовика. Затем один из них подбегает к машине, пытаясь справиться с огнём: он прикасается к ней, после чего делает несколько шагов и падает. Его товарищ пытался помочь, но было уже поздно: водитель скончался от удара током до приезда медиков.

Жительница Редино в беседе с каналом призналась, что погибший мог и не быть в этот момент на злополучной дороге — его смена в то утро уже завершилась, но ему пришлось выйти на работу из-за отсутствия сменщика.