Лайф публикует видео последних минут жизни рабочего, получившего удар током
Страшное видео запечатлело последние минуты жизни рабочего от удара током
Видеокамера запечатлела последние минуты жизни рабочего из подмосковной деревни Редино, чей грузовик задел высоковольтные провода стрелой. После происшествия машина загорелась и мужчина в панике пытался самостоятельно её потушить, но получил смертельный удар током.
Последние минуты жизни рабочего в Редино. Видео © t.me / SHOT
На кадрах, размещённых в телеграм-канале SHOT видно, как двое мужчин находятся неподалёку от загоревшегося грузовика. Затем один из них подбегает к машине, пытаясь справиться с огнём: он прикасается к ней, после чего делает несколько шагов и падает. Его товарищ пытался помочь, но было уже поздно: водитель скончался от удара током до приезда медиков.
Жительница Редино в беседе с каналом призналась, что погибший мог и не быть в этот момент на злополучной дороге — его смена в то утро уже завершилась, но ему пришлось выйти на работу из-за отсутствия сменщика.
Ранее Лайф писал, что трое рабочих погибли и двое ранены при взрыве на предприятии в Ленобласти. Причиной взрыва стало нарушение технологии производства и техники безопасности.
t.me / SHOT