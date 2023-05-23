Трое рабочих погибли и двое ранены при взрыве на предприятии в Ленобласти
Трое рабочих погибли при взрыве морского понтона в Ленинградской области
Трое рабочих погибли и ещё двое ранены при взрыве морского понтонного ящика на предприятии на территории массива Соржа-Старая во Всеволожском районе Ленинградской области. Как сообщил телеграм-канал администрации региона, на место прибыли две бригады скорой помощи.
Последствия взрыва понтонного ящика в Ленинградской области. Видео © Telegram / Александр ДроZденко
По словам губернатора Александра Дрозденко, причиной взрыва стало нарушение технологии производства и техники безопасности. По некоторым данным, инцидент могла вызвать детонация сварочного баллона. На опубликованных чиновником кадрах — разрушенный понтон и тело одного из рабочих.
Лайф рассказывал, как в подмосковных Мытищах четверо рабочих умерли от отравления угарным газом во время работ по откачке воды из коллектора. Они не имели индивидуальных средств защиты, заведено уголовное дело.
Telegram / Александр ДроZденко