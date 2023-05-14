Регион

Уведомления отключены

14 мая, 14:00

В Уфе рабочий погиб при взрыве детонатора в пункте сдачи лома

В Уфе взрыватель артиллерийского снаряда подорвался в пункте сдачи лома, в результате случившегося от полученных ранений погиб рабочий. Об этом сообщает Mash Batash.

Телеграм-канал уточняет, что детонатор находился в куче металлолома на улице. На место прибыли сотрудники Росгвардии, которые обнаружили ещё 38 таких же, причём девять из них были признаны потенциально опасными.

В метро Екатеринбурга остановили мужчину с предметом, похожим на гранату

В метро Екатеринбурга остановили мужчину с предметом, похожим на гранату

Ранее Лайф писал, что житель Челябинска устроил испытательный взрыв в лесу, готовясь к диверсии. Злоумышленника задержали, ему 23 года, он нигде не работает.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
  • Новости
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров