В Уфе рабочий погиб при взрыве детонатора в пункте сдачи лома

В Уфе взрыватель артиллерийского снаряда подорвался в пункте сдачи лома, в результате случившегося от полученных ранений погиб рабочий. Об этом сообщает Mash Batash.

Телеграм-канал уточняет, что детонатор находился в куче металлолома на улице. На место прибыли сотрудники Росгвардии, которые обнаружили ещё 38 таких же, причём девять из них были признаны потенциально опасными.