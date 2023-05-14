В Уфе рабочий погиб при взрыве детонатора в пункте сдачи лома
В Уфе взрыватель артиллерийского снаряда подорвался в пункте сдачи лома, в результате случившегося от полученных ранений погиб рабочий. Об этом сообщает Mash Batash.
Телеграм-канал уточняет, что детонатор находился в куче металлолома на улице. На место прибыли сотрудники Росгвардии, которые обнаружили ещё 38 таких же, причём девять из них были признаны потенциально опасными.
Ранее Лайф писал, что житель Челябинска устроил испытательный взрыв в лесу, готовясь к диверсии. Злоумышленника задержали, ему 23 года, он нигде не работает.
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