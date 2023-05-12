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12 мая, 09:47

Житель Челябинска устроил испытательный взрыв в лесу, готовясь к диверсии

SHOT: В Челябинске задержали молодого человека, устроившего взрыв в лесу

В Челябинске задержали молодого человека, который устроил взрыв в местном лесу. По данным SHOT, он испытывал своё самодельное взрывное устройство.

Уточняется, что задержанному 23 года, он нигде не работает. Молодой человек создал устройство с помощью четырёх портативных газовых баллонов, взрывчатого вещества, полимерного корпуса и детонатора. Взорвал он его за городом, в Каштакском бору.

В отношении молодого человека завели уголовное дело по статье о незаконном изготовлении оружия, ему грозит до шести лет лишения свободы. Задержанный ранее был судим по этой же статье. Правоохранители выясняют, для чего он испытывал взрывное устройство. По предположению телеграм-канала, парень вёл подготовку к диверсии.

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Обложка ©

Shutterstock

Илья Суриков
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