Назвавшему Россию "ублюдочным государством" бухгалтеру грозит тюремный срок

В Кабардино-Балкарии задержали бухгалтера из посёлка Залукокоаже, который публиковал проукраинские посты на своей странице в соцсети и делал репосты антироссийских высказываний Лаймы Вайкуле.

Репост на странице бухгалтера Ислама Мамбетова. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / is_mambet

Как стало известно Лайфу, 32-летний задержанный Ислам Мамбетов работает в ЗАО "Пятигорское карьероуправление". В своих публикациях он называл Россию "ублюдочным государством", а актуальные истории в "Инстаграме"* были помечены украинским флагом.

"Сейчас на наших глазах, хочется верить, происходит крушение столетнего ублюдочного государства. Точнее — крушение империи зла и лжи, империи чекистов и коммунистов, захвативших и присвоивших себе власть над великой страной", — написал он.

Страница задержанного. Скриншот © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / is_mambet

В феврале этого года после подобных постов Мамбетова уже штрафовали за дискредитацию ВС РФ на 30 тысяч рублей. Однако после этого он не остановился и продолжил выкладывать такие публикации. Теперь в отношении бухгалтера возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы. По нашим данным, Мамбетов не женат, детей у него тоже нет.

Ранее Лайф писал о том, что в Республике Коми бывший учитель Никита Тушканов получил 5,5 года колонии общего режима за оправдание теракта на Крымском мосту и дискредитацию ВС РФ.