В Коми экс-учителя осудили на 5,5 года за оправдание теракта на Крымском мосту

В городе Микунь Республики Коми бывший учитель Никита Тушканов получил 5,5 года колонии общего режима за оправдание теракта на Крымском мосту и дискредитацию ВС РФ, пишет ТАСС. Приговор вынес Второй Западный окружной военный суд, защита уже обжаловала это решение.

"По совокупности преступлений окончательное наказание Тушканову назначено в виде лишения свободы сроком на 5,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов информационных, телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета, на срок три года", — сказал председательствующий судья.

Тушканову зачли его содержание в СИЗО с 7 декабря 2022 года. По словам адвоката осуждённого, его подзащитный обвинялся в том, что опубликовал на своей странице во "ВКонтакте" видео взрыва Крымского моста, которое сопроводил одобрительными комментариями.

Защита считает, что для приговора нет никаких оснований, так как якобы вина не доказана и он нарушает положения международного пакта о гражданских и политических правах. Более того, утверждает адвокат, своими комментариями Тушканов не хотел призвать к чему-то или унизить ВС РФ. В январе 2021 года осуждённый был уволен с должности учителя истории в школе города Микунь после проведения одиночного пикета.