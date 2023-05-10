Челябинский стример в прямом эфире призвал Украину ударить по Кремлю
Силовики задержали блогера из Челябинска за призывы атаковать Кремль
Челябинский стример. Обложка © 74.ru
В Челябинске полиция задержала блогера, во время прямого эфира призывавшего Украину атаковать Кремль. Об этом пишет 74.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Региональное управление Следственного комитета завело уголовное дело в отношении стримера. Пока не сообщается, по какой статье будет нести ответственность нарушитель. Запись стрима была также опубликована в украинских СМИ.
Ранее сообщалось, что полиция возбудила против российского актёра Алексея Панина дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ из-за публичного оправдания терроризма после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года. В столичной квартире артиста прошли обыски.