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Регион
Опубликовано 10 мая 2023, 08:13
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Челябинский стример в прямом эфире призвал Украину ударить по Кремлю

Силовики задержали блогера из Челябинска за призывы атаковать Кремль

Челябинский стример. Обложка © 74.ru

Челябинский стример. Обложка © 74.ru

В Челябинске полиция задержала блогера, во время прямого эфира призывавшего Украину атаковать Кремль. Об этом пишет 74.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Региональное управление Следственного комитета завело уголовное дело в отношении стримера. Пока не сообщается, по какой статье будет нести ответственность нарушитель. Запись стрима была также опубликована в украинских СМИ.

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Татьяна Миссуми
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