Челябинский стример в прямом эфире призвал Украину ударить по Кремлю

В Челябинске полиция задержала блогера, во время прямого эфира призывавшего Украину атаковать Кремль. Об этом пишет 74.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Региональное управление Следственного комитета завело уголовное дело в отношении стримера. Пока не сообщается, по какой статье будет нести ответственность нарушитель. Запись стрима была также опубликована в украинских СМИ.