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10 мая, 07:32

Уборщика психиатрической клиники в Москве задержали из-за жёлто-синей куртки

Постояльцы психоневрологического интерната для престарелых в посёлке Филимонки в Москве пожаловались в полицию на уборщика. Якобы он намеренно пришёл на работу в жёлто-синей куртке 9 Мая. По данным SHOT, на мужчину составили протокол за дискредитацию ВС РФ.

По данным телеграм-канала, 39-летний Александр в праздничный день ходил на работе в куртке в цветах украинского флага. Постояльцы интерната вызвали полицию. Мужчину задержали на рабочем месте и составили протокол об административном правонарушении. На следующей неделе он должен прийти в суд на заседание.

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А ранее москвичи пожаловались на машину, на бампер которой был наклеен скотч в цветах украинского флага. Водитель уверял, что на самом деле пытался замаскировать скотчем вмятину на машине, а "флаг" появился там случайно. Но правоохранители всё равно организовали проверку.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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