Уборщика психиатрической клиники в Москве задержали из-за жёлто-синей куртки

Постояльцы психоневрологического интерната для престарелых в посёлке Филимонки в Москве пожаловались в полицию на уборщика. Якобы он намеренно пришёл на работу в жёлто-синей куртке 9 Мая. По данным SHOT, на мужчину составили протокол за дискредитацию ВС РФ.

По данным телеграм-канала, 39-летний Александр в праздничный день ходил на работе в куртке в цветах украинского флага. Постояльцы интерната вызвали полицию. Мужчину задержали на рабочем месте и составили протокол об административном правонарушении. На следующей неделе он должен прийти в суд на заседание.