Москвич наклеил на бампер авто скотч в цвет флага Украины и оказался в отделении полиции

В Москве заметили машину, на бампер которой был наклеен скотч, разукрашенный в цвета украинского флага. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

"Ладу" с такой наклейкой увидели москвичи и вызвали полицию. Водителем оказался житель района Бибирево. Он уверяет, что на самом деле пытался замаскировать скотчем вмятину на машине, а флаг появился там случайно. Но мужчину всё равно задержали. Правоохранители организовали проверку, а москвич даёт показания в отделении.