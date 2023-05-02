КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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2 мая, 09:44

Москвич наклеил на бампер авто скотч в цвет флага Украины и оказался в отделении полиции

В Москве задержали водителя, наклеившего на машину скотч в цвет флага Украины

<p>Москвич наклеил скотч в цвет флага Украины на машину. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/50810" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Москвич наклеил скотч в цвет флага Украины на машину. Обложка © Telegram / SHOT

В Москве заметили машину, на бампер которой был наклеен скотч, разукрашенный в цвета украинского флага. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

"Ладу" с такой наклейкой увидели москвичи и вызвали полицию. Водителем оказался житель района Бибирево. Он уверяет, что на самом деле пытался замаскировать скотчем вмятину на машине, а флаг появился там случайно. Но мужчину всё равно задержали. Правоохранители организовали проверку, а москвич даёт показания в отделении.

Как украинский флаг оказался в центре Санкт-Петербурга

Как украинский флаг оказался в центре Санкт-Петербурга

Ранее хакеры взломали аккаунт москвички на AliExpress и попытались купить флаг Украины и собачий ошейник. Узнала она об этом, когда пришло сообщение со списанием 780 рублей, а затем — 995 рублей.

Светлана Оперук
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